लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की तारीख तय, जानिए इस बार खाते में कितनी आएगी रकम

MP News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 13 नवंबर को सूबे के शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री यादव इस मौके पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे।