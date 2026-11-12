12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की तारीख तय, जानिए इस बार खाते में कितनी आएगी रकम

Ladli Behna Yojana : सीएम मोहन यादव 13 नवंबर को लाड़ली बहनों के खातों में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त का अंतरण होगा। 221 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी होगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 12 Nov 2026, 6:52 PM IST

Ladli Behna Yojana

लाड़ली बहना के खाते में कल आएगी 42वीं किस्त (फोटो सोर्स: Patrika File)

MP News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 13 नवंबर को सूबे के शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री यादव इस मौके पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे।

बता दें कि, लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। योजना की शुरुआती महीनों में पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में रकम दी जाती थी। इस राशि को अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से इस सहायता राशि को एका बार फिर बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। फिलहाल, पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए राशि सीधे बैंख खातों में ट्रांसफर की जा रही है।

ये हैं योजना की पात्र महिलाएं

योजना के लिए एमपी की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी उम्र आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 साल पूरे कर चुकी हों, साथ ही 60 साल से कम हों। इनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।

Katni : दीवार खोदकर ज्वेलरी शॉप में घुसे चोर, 12 करोड़ का सोना-हीरे के जेवरात लेकर फरार

ये भी पढ़ें
Showroom Robbery

जून 2023 से अबतक 69 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत जून 2023 में करीब सवा करोड़ महिलाओं को पहलीप्रथम किस्त ट्रांसफर की गई थी। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 किस्तों के जरिए पात्र महिलाओं के खातों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपए पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नवंबर 2026 में 42वीं किस्त ट्रांसफर होने के बाद कुल आर्थिक सहायता राशि बढ़कर 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपए करीब हो जाएगी।

Anuppur : खिड़की की जाली उखाड़ी, आलमारी का लॉक तोड़ लाखों का जेवर और 50 हजार कैश ले गए चोर

ये भी पढ़ें
Theft Case
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.