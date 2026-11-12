Anuppur : खिड़की की जाली उखाड़ी, आलमारी का लॉक तोड़ लाखों का जेवर और 50 हजार कैश ले गए चोर

Anuppur News :मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके से लगे ग्राम बरबसपुर में अज्ञात चोरों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और करीब 50 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए हैं। चोर देर रात खिड़की की जाली निकालकर घर के अंदर दाखिल हुए और आलमारी में रखे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।