सीधी में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, RES कार्यालय में 20 हजार रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद रीवा लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। शिकायत की पुष्टि होने के बाद आरोपी सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। तय योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता रिश्वत की दूसरी किस्त लेकर मझौली स्थित आरईएस के उपखंड कार्यालय पहुंचा। जैसे ही सचिव रामसुजान तिवारी ने 20 हजार रुपए की रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, पहले से तैयार लोकायुक्त की टीम ने मौके पर दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की राशि भी सचिव से बरामद कर ली है।