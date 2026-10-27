सीधी में सुबह 6 बजे आ रही थी नवजात के रोने की आवाज, नाले किनारे मिली एक दिन की बच्ची

Sidhi Newborn Baby Girl: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दिन की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। घटना ग्राम पंचायत बमुरी के रामपुर की है, यहां मंगलवार सुबह अकड़ा नाले के किनारे एक नवजात बच्ची जीवित अवस्था में मिली। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बच्ची को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे कुछ ग्रामीण छुही मिट्टी की खुदाई करने के लिए गए थे। इसी दौरान उन्हें नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ आगे बढ़े तो नाले के किनारे एक बच्ची झाड़ियों में लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने तुरंत अन्य ग्रामीणों को गांव में सूचना दी जिसके बाद पुलिस को 112 पर सूचना दी गई।