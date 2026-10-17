सीधी में सरकारी शिक्षक पर अश्लील बातें करने का आरोप, FIR दर्ज

जानकारी के अनुसार, स्कूल में शिक्षक की हरकतों से परेशान छात्र-छात्राओं ने घर पर अपने अभिभावकों को इसकी जानकारी दी, इसके बाद छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने ग्रामीणों को बताया और फिर अभिभावक व ग्रामीण गांव के सरपंच को साथ लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचे। शिकायत में शिक्षक पर शराब पीकर विद्यालय आने, अश्लील शब्दों का प्रयोग और अभद्र व्यवहार करने के आरोप छात्र-छात्राओं ने लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और वे असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।