मृतका की मां का आरोप है कि बेटी के साथ हुई ज्यादती की शिकायत दर्ज कराने के लिए वो पुलिस थाने भी गए थे लेकिन पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी। बाद में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर आरोपी लगातार बेटी को प्रताड़ित कर रहा था जिसके कारण बेटी की जीने की इच्छा खत्म हो गई और उसने अपनी जान दे दी। युवती की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं मृतका की मां के आरोपों पर मड़वास पुलिस का कहना है कि युवती की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, 23 नवंबर को आरोपी के घर पर दबिश देकर उसकी बाइक भी जब्त की थी लेकिन आरोपी फरार था।