टक्कर लगते ही रजनीश सड़क पर गिर गया और हाईवा का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक की लापरवाही और भी गंभीर रूप में सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बाइक हाईवा में फंस गई थी, जिसे चालक करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसके बावजूद उसने वाहन नहीं रोका और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मार्ग पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में उसकी मौत की पुष्टि हुई। पुलिस फरार हाईवा और उसके चालक की तलाश में जुटी है।