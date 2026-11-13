Sidhi Crime: सड़क किनारे से आ रही थी रोने की आवाज, झाड़ियों में मिली करीब 24 घंटे की नवजात

मामला कमर्जी थाना क्षेत्र के सीधी-मऊगंज मार्ग पर स्थित सोननदी गऊघाट का है। यहां सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कुछ राहगीरों ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो नवजात नजर आई। राहगीरों ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडेय को भी मामले की सूचना मिली। वे मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था में जुट गए। विवेक पांडेय का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद कमर्जी थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। काफी देर इंतजार करने के बाद वे बच्ची को अपने निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।