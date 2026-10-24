24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीधी

देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन को हरी झंडी, आजादी के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा सीधी

Devendranagar Churhat Train : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर 118 किमी की नई रेललाइन का शुभारंभ किया।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीधी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 24 Oct 2026, 1:49 PM IST

Devendranagar Churhat Train

दुल्हन सी सजाई गई मेमू गाड़ी, नागौद स्टेशन में सजावट (फोटो सोर्स: Patrika)

Sidhi News : मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विंध्य इलाके में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार हो गया है। शनिवार की दोपहररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतना-देवेंद्रनगर के 53 किमी और रीवा-चुरहट के 65 किमी रेलखंडों का शुभारंभ किया है। कुल 118 किलोमीटर लंबी रेललाइन के उद्घाटन के साथ देवेंद्रनगर-चुरहट नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उपलब्धि के साथ सीधी जिला आजादी के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ गया।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 1:49 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन को हरी झंडी, आजादी के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा सीधी

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीधी में 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते प्रभारी मंडल संयोजक पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

sidhi lokayukta trap
सीधी

सीधी चौपाटी पर लगी भीषण आग, 2 से ज्यादा दुकानें खाक, लाखों का सामान नष्ट हुआ

Chaupati Shops Fire
सीधी

सीधी में सरकारी शिक्षक पर अश्लील बातें करने का आरोप, FIR दर्ज

Government Teacher Case
सीधी

सीधी में बच्चे की चिंता में चार महीने बाद घर लौटी थी रोशनी, 8वें दिन अस्पताल में उखड़ीं सांसें

Sidhi Roshni Gupta Death
सीधी

सीधी में 3 कॉलोनियां अवैध घोषित, जमीनों से कब्जा वापस लेगा प्रशासन

Illegal Colonies
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.