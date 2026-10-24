देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन को हरी झंडी, आजादी के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा सीधी

Sidhi News : मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विंध्य इलाके में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार हो गया है। शनिवार की दोपहररेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतना-देवेंद्रनगर के 53 किमी और रीवा-चुरहट के 65 किमी रेलखंडों का शुभारंभ किया है। कुल 118 किलोमीटर लंबी रेललाइन के उद्घाटन के साथ देवेंद्रनगर-चुरहट नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उपलब्धि के साथ सीधी जिला आजादी के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ गया।