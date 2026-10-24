जबलपुर वन अधिकारी को बंधक बनाकर लूट, मारपीट कर ऑनलाइन ट्रांसफर कराए हजारों रुपए

जबलपुर में पदस्थ एसडीओ वन विभाग एमएल बरकड़े मंडला जिले के आमानाला के रहने वाले हैं। वे पिछले दिनों मंडला आए हुए थे। इसी दौरान वे आमानाला के पास अपनी कार में बैठे थे। तभी अचानक एक अन्य कार से चार अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे। आरोप है कि, इसके बाद आरोपी उनकी कार में बैठ गए और उन्हें बंधक बनाकर जबलपुर की ओर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और चेन-अंगूठी छीनने के साथ ऑनलाइन 10 हजार रुपए भी ट्रांसफर करा लिए।