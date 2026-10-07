Mandla Durga Utsav: नवरात्रि में DJ बजाने की टाइमिंग तय , नहीं माने तो होगी तगड़ी कार्रवाई

दुर्गा उत्सव के दौरान डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना होगा। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण चलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं विसर्जन के दौरान शराब या किसी भी प्रकार के नशे पर पूरी तरह रोक रहेगी। वाहन चालकए डीजे संचालक और स्वयंसेवक नशे की हालत में नहीं होने चाहिए। समितियों को स्वयंसेवक टीम गठित कर विसर्जन व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए। एसडीओपी सौरभ तिवारी और थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र सेन ने कहा कि विवाद या कानून. व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति में समिति सहित संबंधित व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।