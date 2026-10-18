एमपी में एक और बाघ की मौत, मंडला में 8 अक्टूबर को किया गया था रेस्क्यू

Kanha Tiger Cub Death: मध्यप्रदेश के मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। चिकित्सकीय देखरेख में एक और बाघ शावक ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ वर्ष 2026 में मृत बाघों की संख्या एक दर्जन से पार हो गई है। जानकारी के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्यजीव उपचार केंद्र में उपचाराधीन मादा बाघ शावक की 18 अक्टूबर को मौत हो गई। शावक को 8 अक्टूबर को वन विकास निगम के मोहगांव प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्राम अरौली में आबादी के बीच आने और एक महिला को घायल करने की घटना के बाद रेस्क्यू किया गया था। कमजोर शारीरिक स्थिति में मिलने के बाद वन विभाग ने वन्यजीव चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में उसका उपचार शुरू कराया था।