बाइक चुराने के बाद चोर को आई शर्म! मंडला में 24 घंटे में घर के बाहर खड़ी कर गया गाड़ी

सोशल मीडिया पर बाइक चोरी का वीडियो वायरल होने के बाद चोर खुद ही चुराई गई बाइक को वापस कर गया है। चोर बाइक को सीधे बाइक मालिक के मकान के सामने लेकर पहुंचा और फिर बाइक को वहीं खड़ा कर वापस पैदल लौट गया। ये सारी घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई है, इतना ही नहीं चोरी की बाइक लौटाने के साथ ही चोर कान पकड़कर माफी मांगता भी सीसीटीवी में नजर आ रहा है। बाइक वापस मिलने से मालिक ने राहत की सांस ली है। बाइक चुराने और फिर चोरी हुई बाइक को वापस लौटाने के पीछे चोर की मंशा क्या थी ये पता चलना बाकी है। लेकिन चोरी हुई बाइक और फिर उसे वापस लौटाने की ये घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।