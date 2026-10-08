8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मंडला

मंडला में वीडियो वायरल होने के बाद कॉन्स्टेबल सस्पेंड

Traffic Constable Suspended: माइक पर यातायात नियमों के बारे में बताते कॉन्स्टेबल का वीडियो हुआ था वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड।
less than 1 minute read
Google source verification

मंडला

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2026

mandla constable

traffic constable umesh markam suspended after video goes viral, आरक्षक उमेश मरकाम सस्पेंड (Source-patrika)

Mandla Traffic Constable Suspended: मध्यप्रदेश के मंडला जिले में ड्यूटी के दौरान माइक से लोगों को समझाइश देना एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को महंगा पड़ गया है। कॉन्स्टेबल को एसपी ने निलंबित कर दिया है और एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें आरक्षक लोगों से माइक पर यातायात नियमों का पालन करने का जिक्र कर रहा था, हालांकि इस वीडियो में वो भावुक होकर पुलिस पर ड्यूटी के दौरान लगने वाले आरोपों की भी बता रहा था।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 05:34 pm

Published on:

08 Oct 2026 05:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / मंडला में वीडियो वायरल होने के बाद कॉन्स्टेबल सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

मंडला

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mandla Durga Utsav: नवरात्रि में DJ बजाने की टाइमिंग तय , नहीं माने तो होगी तगड़ी कार्रवाई

दुर्गा उत्सव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
मंडला

Mandla में CM के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस का विरोध, कई कार्यकर्ता नजरबंद

Mandla Congress Protest
मंडला

उफनती नर्मदा ने बढ़ाई मंडला के तटीय इलाकों की टेंशन, बदला गणेश विसर्जन का घाट, नावघाट कुंड डूबा

Narmada Water Level
मंडला

“अब तो उठ जा मेरे लाल, और मत रुला “: मां-पिता हुए बेसुध, 4 घरों के चिराग बुझने से रो पड़ा मंडला

मंडला में गणेश पंडाल में करंट फैल गया
मंडला

मंडला में नगर पालिका सीएमओ को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा

Mandla CMO Gajanan Nafade Bribe
मंडला
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.