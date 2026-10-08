मंडला में वीडियो वायरल होने के बाद कॉन्स्टेबल सस्पेंड

Mandla Traffic Constable Suspended: मध्यप्रदेश के मंडला जिले में ड्यूटी के दौरान माइक से लोगों को समझाइश देना एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को महंगा पड़ गया है। कॉन्स्टेबल को एसपी ने निलंबित कर दिया है और एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें आरक्षक लोगों से माइक पर यातायात नियमों का पालन करने का जिक्र कर रहा था, हालांकि इस वीडियो में वो भावुक होकर पुलिस पर ड्यूटी के दौरान लगने वाले आरोपों की भी बता रहा था।