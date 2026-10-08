हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाकर लौटते ही भोपाल में व्यापारी के खाते से निकले 7.12 लाख रुपये, अपॉइंटमेंट में हुई थी ये गलती

पीड़ित संदीप अग्रवाल ने जब इस नंबर पर कॉल किया और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने को कहा, तो संबंधित व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहा और Appointmentapk नाम की एक फाइल भेजी। संबंधित व्यक्ति की बातों में आकर संदीप अग्रवाल ने उस फाइल को डाउनलोड कर लिया और अनुमति दे दी। फाइल डाउनलोड करने के बाद उनसे अपॉइंटमेंट टोकन जारी करने के नाम पर 5 रुपये का भुगतान करने को कहा गया। उन्होंने भुगतान का प्रयास किया, परंतु ट्रांजेक्शन असफल रहा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है आप सीधे क्लिनिक पर आकर दिखा लें। जिसके बाद संदीप ने फाइल को मोबाइल से डिलीट कर दिया।