8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दमोह

दमोह में पुतले छीनने के दौरान टीआई सुधीर बेगी झुलसे, कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Protest: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में हुई झूमाझटकी, झूमाझटकी के बीच कांग्रेसियों ने फूंके पुतले।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2026

Congress Protest

hatta congress protest ti sudhir begi injured during statue burning, पुतले के छीनने की कोशिश करते पुलिसकर्मी (Source-Patrika)

Dahon Congress Protest: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के हटा में भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार 8 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए नगर के बड़ा बाजार में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके पुतलों का दहन किया।

पुतला दहन के दौरान झुलसे टीआई

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने से पुतले छीनकर दहन रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी एवं धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई। इसी दौरान हटा थाना प्रभारी सुधीर बेगी के दोनों हाथ झुलस गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के प्रयास के बावजूद एक के बाद एक तीनों पुतलों का दहन किया। पुतले छीनने के दौरान हुई झूमाझटकी के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हटा अध्यक्ष योगेश सराफ एवं शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपेश पटेरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार उमेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा सहित विभिन्न मांगें रखी गईं। कांग्रेस ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित INDIA गठबंधन के करीब 300 सांसदों द्वारा निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान कथित दुर्व्यवहार, बल प्रयोग एवं लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी रखी गई। तहसीलदार उमेश तिवारी ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसे संबंधित एजेंसी को आगे भेजा जाएगा।

वो हादसा नहीं था…जबलपुर में इंश्योरेंस के पैसों के लिए पत्नी की हत्या, पति ने दी थी सुपारी

ये भी पढ़ें
Jabalpur Pregnant Woman Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 06:28 pm

Published on:

08 Oct 2026 06:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में पुतले छीनने के दौरान टीआई सुधीर बेगी झुलसे, कांग्रेस का प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह में मां बनाती है बीड़ी, वेल्डिंग के काम के साथ बेटा करता रहा पढ़ाई, अब 10 साल बाद संभालेगा ट्रेन की कमान

mother made beedi son became loco pilot rajendra vishwakarma success story
दमोह

12 साल पहले प्रसिद्ध डॉक्टर पत्नी ने किडनी देकर पति को बचाया, दमोह में अब उसी पति की देवर के साथ उठी अर्थी

Road Accident famous gynecologist dr shraddha gangele kidney donation husband
दमोह

समग्र आईडी में पते की जगह लिखा- 'बहुत स्मार्ट लग रही हो', दमोह में सुधरवाने भटक रहा हितग्राही

samagra id
दमोह

ट्रेन के एसी कोच में यात्री को दिखा सांप, दमोह में सीट छोड़कर भागे लोग, मच गया हड़कंप

दमोह में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 35 मिनिट की सांप की तलाश
दमोह

दमोह में शिव सिंह लोधी के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस पर पथराव, एसडीएम-टीआई समेत पुलिसकर्मी घायल

stone pelting police
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.