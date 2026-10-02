वो हादसा नहीं था…जबलपुर में इंश्योरेंस के पैसों के लिए पत्नी की हत्या, पति ने 1 लाख में दे थी सुपारी

Jabalpur Pregnant Woman Murder Case: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक युवक ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में अपनी दो महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या करा दी। पति ने 1 लाख रुपये में तीन लोगों को पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी। आरोपियों ने लोडिंग वाहन से वारदात को अंजाम दिया जिससे कि हत्या हादसा लगे। लेकिन आरोपियों की पूरी प्लानिंग का पुलिस की तफ्तीश में पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी पति व उसका एक साथी अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।