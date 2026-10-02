प्रेमानंदजी के शिष्य को देख डर गए साधक, रसिक दुलारी शरण केस में आया नया मोड़

Premanandji Disciple Rasik Dulari Sharan : वृंदावन में संत प्रेमानंदजी के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध मौत से जहां जबलपुर के उनके पुश्तैनी गांव में शोक पसरा है वहीं यह केस राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है। 25 सितंबर को यह घटना घटी थी। पोस्टमार्टम के बाद दूसरे दिन रसिक दुलारी शरण का वृंदावन में ही यमुना के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उनके परिजन के साथ ही देशभर के साधु संत घटना की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच घटनाक्रम से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें रसिक दुलारी शरण के अंतिम पल कैद हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वे चौथी मंजिल की दीवार पर कुछ बैठे रहे और इसके बाद फर्श पर ही लेट गए। अचानक उठकर रसिक दुलारी शरण चौथी मंजिल के नीचे गिर गए। उन्हें जमीन पर पड़े देखकर एक साधक सहित वहां से गुजर रहे अन्य लोग भी डर गए थे।