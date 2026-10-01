रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड, सुपारी किलिंग की ओर घूमी शक की सुई

Bhopal Rakesh Agrawal Murder Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड में शक की सुई सुपारी किलिंग की ओर भी मुड़ गई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। दरअसल जांच में पता चला है कि रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल ने करीब 11 महीने पहले पूर्व परिचित अजीत पाटनी के खिलाफ एक करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत क्राइम ब्रांच में की थी। जांच के बाद अक्टूबर 2025 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अजीत को गिरफ्तार किया था। अब इसी मामले में अग्रवाल की गवाही और कोर्ट में चल रही कार्रवाई को हत्या से जोड़कर जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि रिटायर्ड आईएएस का कई लोगों से लेनदेन था।