‘नक्सलवाद का हिसाब दे कांग्रेस’, बिप्लब देब और हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी से मांगे जवाब

मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी बालाघाट आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें बालाघाट के वर्तमान के साथ कांग्रेस शासनकाल के अतीत का भी जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी बताएं कि बालाघाट में नक्सलवाद किसके शासनकाल में पनपा? कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मंत्री लिखीराम कांवरे की नक्सलियों ने हत्या की, इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस कैसे बच सकती है? क्या राहुल गांधी कभी लिखीराम कांवरे के परिवार के साथ बैठे और उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया? उन्हें इस सवाल का जवाब बालाघाट की जनता को देना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाए गए थे? राहुल गांधी इसका हिसाब जनता के सामने रखें।