एमपी में हर दिन 40 बच्चियां हो रही गुम, रेड लिस्ट में 5 जिले

MP missing girls cases: मध्य प्रदेश से हर दिन 40 बच्चियां गायब हो रही हैं। यह खुलासा पुलिस थानों में इस साल आठ माह में पहुंची शिकायतों से हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्रदेश में गुम होने वाले बच्चों में लड़कों की तुलना में तीन गुना अधिक बच्चियां गायब हुईं।2026 में अब तक बच्चियों के लापता होने के 9760 नए प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें पिछले वर्ष के लंबित 2627 प्रकरण भी जोड़ें तो पुलिस के सामने 12387 मामले थे। इनमें से 9084 बच्चियों को पुलिस ने प्रदेश और दूसरे राज्यों से तलाश लिया, लेकिन 3303 बच्चियां अब भी लापता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में गुम होने वाले बच्चों में बच्चियों की संख्या बच्चों की तुलना में करीब तीन गुना है।