भोपाल में भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने ली बैठक, नहीं पहुंचे ये नेता

Biplab Deb BJP Meeting In Bhopal: हाल ही में मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रभारी बनाए गए बिप्लब देब और सह प्रभारी रेखा वर्मा ने बुधवार को भोपाल में पार्टी कार्यालय में पार्टी संगठन के नेताओं की पहली बैठक ली। बैठक करीब दो घंटे तक चली। पदभार मिलने के बाद दोनों का ये पहला मध्यप्रदेश का दौरा है। इससे पहले जैसे ही बिप्लब देब व रेखा वर्मा भाजपा कार्यालय पहुंचे तो भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने भाजपा कार्यालय में स्थापित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर बैठक शुरु हुई। बैठक में सीएम मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, वीडी शर्मा, लाल सिंह आर्य समेत तमाम भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे।