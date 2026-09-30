रिटायर्ड IAS हत्याकांड में बड़ा सुराग: बीना स्टेशन के CCTV में दिखा आरोपी, CM मोहन यादव ने लिया संज्ञान

इधर मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल को श्रद्धांजलि देते हुए जांच अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्हंने लिखा- 'भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राकेश अग्रवाल जी का दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अग्रवाल जी विनम्र एवं कर्मठ अधिकारी रहे, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पुलिस महानिदेशक को मामले की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह संवेदनशील है। घटना के संबंध में दोषियों को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा महाकाल दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिवार को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'