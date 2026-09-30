Bhopal Crime : 10 दिन में 3 केयर टेकर बदल चुके थे रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित सूरजनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना ने शहर में हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां रहने वाले 1982 बैच के रिटायर्ड आईएएस 70 वर्षीय राकेश अग्रवाल की उन्ही के घर में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या हो गई। घटना के बाद पुलिस लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का पहला शक तो उनके केयर टेकर कम मेल नर्स पर जा रहा है, क्योंकि वारदात के बाद से उनका केयर टेकर भी रहस्यमयी ढंग से अपने सामान के साथ लापता है। पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि, जो केयरटेकर लापता है, उसे राकेश अग्रवाल ने तीन दिन पहले काम पर रखा था।