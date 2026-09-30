राहुल गांधी के बालाघाट दौरे का कार्यक्रम जारी, जीतू पटवारी पहुंचे नागपुर

इधर, कुछ देर पहले दिल्ली से सीधे नागपुर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए बालाघाट समेत प्रदेश के छिंदवाड़ा, सागर और इंदौर में हुई मौतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश बच्चों की मौतों की राजधानी बन गया है। उन्होंने बालाघाट में हो रही आदिवासी बच्चों की मौत के मामले पर कहा कि, कांग्रेस पार्टी का संबंधित हर नेता समय समय पर सरकार को सचेत करता रहा पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उटाए गए। जहरीली शराब से सागर में 100 लोगों की मौत हुई, जहरीले पानी से इंदौर में 36 लोगों की मौत हुई। इससे पहले इंदौर के मामले में भी राहुल गांधी आ चुके हैं अब वो कल बालाघाच आ रहे हैं। यहां वो बच्चों के परिजन से मुलाकात करेंगे।