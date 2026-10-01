भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या के बाद बढ़ी चिंता, घर में केयरटेकर रखने से पहले कराएं 7 जांच

Bhopal Retired IAS Officer Murder case: रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग पति-पत्नी का सबसे बड़ा सहारा उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जब बेटा-बेटी नौकरी के कारण दूसरे शहर या विदेश में रहने लगें तो बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी…? इसी मजबूरी में कई परिवार घर में केयरटेकर रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी भरोसे का लिबास पहनकर कोई अपराधी घर में दाखिल हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है। भोपाल में एक सप्ताह के भीतर बुजुर्गों से जुड़ी दो गंभीर वारदातों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। एक ओर सूरज नगर में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की हत्या हुई, तो दूसरी ओर अवधपुरी में रिटायर्ड अधिकारी पर घर में घुसकर हमला कर लूट की कोशिश की गई। दोनों घटनाओं ने अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।