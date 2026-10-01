Bhopal Crime: रिटायर्ड IAS ऑफिसर हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 4 धाराओं में केस दर्ज, आरोपी की गिरफ्तारी कभी भी

बुधवार सुबह राकेश अग्रवाल का शव घर में मिला था। दो दिन पहले रखे गए केयर टेकर पर शक था। घटना के बाद से वो भी गायब था। पुलिस को केयरटेकर वरुण कुमार का सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। मृतक की पत्नी निशी अग्रवाल बुधवार सुबह 5.30 बजे नींद खुली और वे मार्निंग वॉक के लिए घर से जाने वाली थीं। दरवाजा बाहर से बंद मिला तो उन्होंने अन्य कर्मचारी अमर थापा को फोन किया। दरवाजा खुलने के बाद निशी अग्रवाल अपने पति के कमरे में गई तो हैरान रह गई। राकेश अग्रवाल जमीन पर पड़े मिले। उनके गले पर वार के निशान थे। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को और घर में काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई। इसके बाद रातीबड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।