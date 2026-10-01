2 अक्टूबर को भोपाल में डायवर्ट रहेंगे ये रास्ते, जाम से बचने के लिए देखें रूट प्लान

traffic diversion route plan october 2 amit shah visit, भोपाल यातायात पुलिस की ओर से जारी किया गया मैप (Source- Traffice Police Bhopal)
Bhopal Traffic Diversion Route Plan: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 2 अक्टूबर 2026 को भोपाल दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर यातायात पुलिस ने शहर में ट्रैफिक और डायवर्जन व्यवस्था जारी की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्टेट हैंगर से होटल ताज तक आवागमन के दौरान यातायात पुलिस ने अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित किए गए हैं और आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।
शाम 6 बजे से भदभदा चौराहा से भारत माता चौराहा, स्मार्ट रोड होकर पॉलीटेक्निक चौराहा, कमलापार्क, रेतघाट, व्हीआईपी रोड, लालघाटी, गांधीनगर तिराहा तक आवागमन परिवर्तित रहेगा।
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