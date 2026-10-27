दमोह में महिला पटवारी से मकान मालिक ने की छेड़छाड़, FIR दर्ज

पीड़िता ने बताया कि, जिस वक्त मकान मालिक कृष्णा साहू ने उसके साथ छेड़छाढ़ और जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब वो घर में अकेली थी। सोमवार रात करीब 9:45 बजे वे पानी पीने के लिए किचन में गई, तभी मकान मालिक पीछे से आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोप है कि, उसने पीड़िता के साथ बदसलूकी करने का भी प्रया किया। पीड़िता ने इसका विरोध किया और आरोपी को धक्का देकर किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद परिजन को घटना के बारे में बताया। पति के घर लौटने के बाद पीड़िता उनके साथ थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।