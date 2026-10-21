दमोह में पिता की जमीन बनी मौत की वजह? पति-चाचा पर गंभीर आरोप, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

मामले में नीता के चाचा ने बताया कि, नीता के माता-पिता का भी निधन हो चुका है। उसके परिवार में अब कोई नहीं है। मैं और मेरी मां ही अब उसका परिवार है। नीता के पिता की कुछ जमीन है, जिसे नीता के नाम कराने के लिए उसका पति आए दिन विवाद और मारपीट करता था। बीते दिनों भी इसी तरह के विवाद की जानकारी नीता ने दी थी। वहीं, जब नीता के साथ ये घटना हुई तो हमने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। उस दौरान उसने बताया था कि, जमीन की बात पर पति और चाचा ससुर द्वारा उसपर खौलती चाय की गंजी उड़ेली गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि, जमीन के लालच में उन्होंने मेरी बेटी की जान ली है। बताया गया कि, मृतिका के 3 छोटे बच्चे भी हैं।