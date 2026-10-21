Damoh: ‘मेरा जीना मुश्किल है…’, मां को फोन कर बताई पति की करतूत, फिर सुबह कुएं में मिले मंजू और दो बच्चों के शव

मृतका की मां ने दामाद और सास पर भी गंभीर आरोप लगाए है। मां के अनुसार बीते कुछ सालों से लगातार बेटी के साथ मारपीट हो रही थी। इसके चलते बेटी एक साल तक मायके में रही थी। इस घटना के बाद इन लोगों ने जानकारी भी नहीं दी, गांव से उनके पास जानकारी पहुंची। उन्होंने ने पुलिस से प्रकरण दर्ज करते बची बच्ची आरुषि ने पूरा घटनाक्रम बताया। बता दें कि, मंगलवार सुबह 5 बजे मंजू अपने तीन बच्चों के साथ घर से निकली थी। घटना में मंजू सहित दो बच्चों का शव कुएं में मिला था। वहीं, आरुषि नाम की बच्ची को ग्रामीणों ने कुएं से बाहर निकालकर बचा लिया था। आरुषि का उपचार पथरिया अस्पताल में चल रहा है।