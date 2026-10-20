20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दमोह

Damoh Crime: 5 साल की आरुषि रोते हुए बोली- सुबह 4 बजे कुएं के पास ले गई थी मां, तीन शवों को देख रो पड़े ग्रामीण

Damoh Crime: सुबह 4 बजे एक महिला अपने तीन बच्चों का शव कुएं में मिलने से पथरिया क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी है।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Akash Dewani

Oct 20, 2026

damoh well incident woman two children lost life

Damoh Crime: दमोह में मां सहित दो बच्चों की मौत से हड़कंप (फोटो सोर्स- Patrika)

Damoh well incident: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया गांव में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई। यहां सुबह-सुबह तीन बच्चों के निकली महिला वापस नहीं लौटी। लौटी तो बस उनके चले जाने की खबर। हादसे में महिला और उसके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि पांच वर्षीय बेटी की जान बच गई।

घटना के बाद जब मां और बच्चों को ट्रेक्टर से गांव में लाया गया तो यह नजारा देख ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। फिलहाल महिला के इस कदम के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतका की पहचान मंजू पति नेतराम उर्फ निजाम सिंह गौण (28) के रूप में हुई है। हादसे में उसकी चार वर्षीय बेटी अन्नू और तीन वर्षीय बेटे अनुज की जान चली गई, जबकि पांच वर्षीय बेटी आरुषि को बचा लिया गया।

प्रभात फेरी के लिए निकले लोगों ने सुनी बच्ची की आवाज

मंगलवार सुबह करीब 4 बजे मंजू अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से निकली थी। मंजू घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुएं के पास पहुंची और घटना को अंजाम दिया। करीब आधे घंटे बाद प्रभात फेरी के लिए निकले ग्रामीणों ने बच्ची की आवाज सुनी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो महिला और तीनों बच्चे पानी में दिखे। ग्रामीणों ने तत्काल परिजनों और अन्य लोगों को सूचना दी। इसके बाद सभी ने मिलकर चारों को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए पथरिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मंजू, अन्नू और अनुज को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरुषि की जान बच गई।

सास बोली-सुबह मिली घटना की जानकारी

मंजू की सास अनूप रानी ने बताया कि परिवार के लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुबह पता चला कि बहू अपने तीनों बच्चों के घर से बाहर चली गई और उनकी जान चली गई।

बच्ची के बयान से सामने आई घटना की जानकारी

हादसे में बची पांच वर्षीय आरुषि ने रोते हुए बताया कि उसकी मां ने पहले तीनों बच्चों को कुएं में पास लाकर वारदात को अंजाम दिया और फिर खुद भी वही काम किया जो उनसे बच्चों के साथ किया था। हालांकि, घटना के बाद बच्ची के बयान सहित सभी पहलुओं की जांच किया जाना जरूरी है।

पुलिस ने शुरू की जांच, कारण अब भी स्पष्ट नहीं

घटना की जानकारी मिलने पर पथरिया थाना प्रभारी महेंद्र जगेत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी और पति के बयानों के आधार पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतका का पति मजदूरी करता है। पति के अनुसार, दोनों के बीच किसी विवाद की जानकारी नहीं है। परिवार भी घटना के पीछे का कारण नहीं बता पा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पीएम की कार्रवाई के बाद आगे की जांच की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 11:33 am

Published on:

20 Oct 2026 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / Damoh Crime: 5 साल की आरुषि रोते हुए बोली- सुबह 4 बजे कुएं के पास ले गई थी मां, तीन शवों को देख रो पड़े ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह में भाजपा नेत्री के बेटे की संदिग्ध मौत, वृंदावन जाने के लिए करा रखा था 22 अक्टूबर का रिजर्वेशन

Damoh Suryansh Dubey Death
दमोह

दमोह में पत्नी के सामने पति की हत्या, पहले बाइक को मारी टक्कर फिर चढ़ाई कार

damoh param yadav murder
दमोह

कलेक्टर को नोटों की गड्डी लिए मिला वेंडर, दमोह पंजीयक कार्यालय में कमीशन का खेल उजागर

damoh collector surprise inspection
दमोह

Damoh Crime : पहले 104 रुपए लौटाकर जीता भरोसा, फिर उड़ाए 42 लाख

Online Trading Fraud Case
दमोह

दमोह में मगरमच्छों की दहशत! एक जाल में फंसा, दूसरा पकड़ने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

Crocodile Rescue
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.