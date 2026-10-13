13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दमोह

दमोह में मगरमच्छों की दहशत! एक जाल में फंसा, दूसरा पकड़ने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

Crocodile Rescue : सुरई नाले में सर्प मित्र छोटू पटेल, सूरज रैकवार और मंगल चौधरी ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से मगरमच्छ को जाल से पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द किया।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 13, 2026

Crocodile Rescue

नाले के पास दिखा विशाल मगरमच्छ, दूसरे का किया रेस्क्यू (फोटो सोर्स: Patrika)

Damoh News :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली जबेरा तहसील के ग्राम पुरेनहाऊ और सुरई के नाले में पिछले कुछ दिनों से मगरमच्छों की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि, पुरेनहाऊ ग्राम के पास स्थित तालाब में पिछले एक हफ्ते से भी अधिक समय से एक विशालकाय मगरमच्छ डेरा डाले हुए है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना लगातार फॉरेस्ट टीम को दी जा रही है, लेकिन मगरमच्छ अत्यधिक बड़ा होने के कारण वो बार-बार चकमा दे रहा है और वन विभाग की टीम को अब तक उसे रेस्क्यू करने में सफलता नहीं मिल सकी है।

​इसी बीच आज वो मगरमच्छ तालाब से बाहर निकलकर पास के ही एक खेत में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

​सुरई नाले से मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू

​दूसरी तरफ सुरई गांव के पास स्थित नाले में भी एक अन्य मगरमच्छ होने की पुख्ता सूचना मिली। खबर मिलते ही सर्प मित्र छोटू पटेल और सूरज रैकवार तुरंत मौके पर पहुंचे। टीम ने स्थानीय स्थिति का जायजा लिया और कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद नाले में मौजूद मगरमच्छ को सफलतापूर्वक अपने जाल में कैद कर लिया। छोटू पटेल और सूरज रैकवार ने इस सफल रेस्क्यू को अंजाम देते हुए मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया है।

​रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम

​तेजगढ़ रेंजर अखिलेश चौरसिया के कुशल निर्देशन में वन विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। पुरेनहाऊ तालाब में मौजूद दूसरे विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ने के लिए चंद्र नारायण चौबे, विनोद कुमार साहू और झलकन साहू सहित पूरी फॉरेस्ट टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि, मगरमच्छ काफी बड़ा होने के कारण बार-बार जाल से बचकर निकल रहा है, लेकिन टीम उसे सुरक्षित पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों को तालाब और प्रभावित नालों के पास न जाने की सख्त हिदायत दी है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी से 6 लाख का साइबर फ्रॉड, देवास पुलिस ने बिहार से पकड़ा ठग

ये भी पढ़ें
Cyber Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 07:06 pm

Published on:

13 Oct 2026 07:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में मगरमच्छों की दहशत! एक जाल में फंसा, दूसरा पकड़ने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘न खाना खाएंगे, न स्कूल जाएंगे’… बच्चों ने दी चेतावनी, दमोह में मां काली की स्थापना के लिए धरने पर बैठे मासूम

children maa kali idol protest shardiya navratri
दमोह

बच्चे को हुए दस्त तो मां से साफ कराया फर्श! दमोह जिला अस्पताल का वीडियो शेयर कर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

जीतू पटवारी
दमोह

सितंबर में एक्सपायर हो गई थी बस, लेकिन कलाकारी ऐसी कि 2030 तक ले रखा था परमिट

Damoh Bus Accident 2026
दमोह

दमोह में गलत काम करते पकड़ाया बेटा, मां ने बीच रोड पर की जमकर पिटाई

damoh mother beats son
दमोह

MP: बस्ते लेकर स्कूल जा रही थीं चार छात्राएं, रास्ते में थम गईं दो की सांसें

Damoh Bus Accident
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.