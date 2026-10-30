Damoh: खुला दरवाजा देख अंदर घुसा सियार, 6 माह की प्रियंका को मुंह में दबाकर भागा, आवाज सुन पीछे दौड़ी मां

जानकारी के अनुसार दुधिया निवासी सुनील परदी के परिवार के लोग गुरुवार सुबह करीब 5 बजे घर में सो रहे थे। परिवार का एक सदस्य निस्तार के लिए बाहर गया और दरवाजा खुला रह गया। इसी दौरान जंगल की ओर से आया सियार घर में घुस गया। कमरे में सुनील की पत्नी सपना (29) अपनी 6 माह की बेटी प्रियंका के साथ सो रही थी। सियार ने अचानक हमला किया और मासूम को मुंह में दबाकर बाहर की ओर भागने लगा। बच्ची की चीख सुनकर सपना की नींद खुली तो उसने सियार को बेटी को ले जाते हुए देखा। मां ने तुरंत सियार का पीछा किया और बेटी को छुड़ाने के लिए उससे भिड़ गई। संघर्ष के दौरान सियार ने बच्ची को छोड़ दिया। आवाज सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सियार जंगल की ओर भाग गया।