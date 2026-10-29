करवाचौथ के दिन भिंड में महिला को सांप ने डसा, अस्पताल में पति के हाथों पिया पानी, इलाज जारी

मेहगांव निवासी 29 वर्षीय पूनम ने अपनी पति दीपक की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था। वो दोपहर में घर के बाहर मिट्टी खोद रही थी इसी दौरान करीब एक बजे उसे सांप ने डस लिया। सांप के डसने के बाद पूनम ने डसने वाले सांप को डंडे से मार दिया और परिजनों को सांप के डसने के बारे में बताया। कुछ ही देर में पूनम की तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है। पूनम करवाचौथ का व्रत कर रही थी इसलिए अस्पताल में इलाज के दौरान उसने पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। जिस सांप ने पूनम को काटा था, उस मृत सांप को भी परिजन अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंचे थे।