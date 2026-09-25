ग्वालियर में हनुमानजी के दर्शन के लिए निकला था भाजपा नेता का बेटा, 2 दिन बाद मंदिर के पास गड्ढे में मिला

जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुरैना के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह गुर्जर (Shyam Sundar Singh Gurjar) उदियापुरा अरदोनी थाना रिठौरा हाल ग्वालियर का बड़ा बेटा आशीष उर्फ आदित्य कुमार (30) सोमवार को दंदरौआ मंदिर में डॉ हनुमान के दर्शन के लिए गया था। जब आशीष देर रात घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसी रात दंदरौआ मंदिर पहुंचकर उसकी खोजबीन शुरू की। दो दिन तक आसपास तलाश करने के बाद गुरुवार सुबह आशीष पार्किंग एरिया के पास एक बहुत गहरे गड्ढे में मृत अवस्था में मिला। पुलिस के अनुसार, अनुमान लगाया जा रहा है कि पैर फिसलने से आकस्मिक निधन हुआ है।