भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर हुई दुर्घटना से सीएम मोहन यादव भी दुखी, मदद के निर्देश दिए

NH 719 Accident- भिंड जिले से गुजरे नेशनल हाईवे नंबर 719 एक बार फिर चर्चाओं में है। रोजी रोटी के लिए मध्यप्रदेश आए यूपी के श्रमिकों के साथ हुई दुर्घटना ने सभी को दुखी कर दिया। यह लोग धान की बुवाई करने के लिए यहां आए थे। जांच में यह खुलासा हुआ है कि जब इनका वाहन लौट रहा था, तब नेशनल हाईवे के बीच में कई गाय बैठी हुई थी। उन्हें बचाने के लिए तेज रफ्तार वाहन दूसरी तरफ आया तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर से टक्कर हो गई थी। इस घटना पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है।