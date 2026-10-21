युवा बेटे की चिता देख रो पड़े भिंड विधायक नरेंद्र सिंह, पोंछते रहे पोते के आंसू

पुष्पेंद्र सिंह ने मंगलवार सुबह दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वह 35 साल के थे। परिजनों के अनुसार पुष्पेंद्र सिंह लिवर संबंधी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। उनकी हालत खराब हो गई थी। पुष्पेंद्र सिंह को दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में वेटिलेटर पर रखा गया था। देहांत के बाद पुष्पेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए उनका शव दिल्ली से भिंड लाया गया। उनका अंतिम संस्कार विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के लहार रोड स्थित फार्महाउस पर किया गया। पुष्पेंद्र का एक छह साल का बेटा है जिसने पिता को मुखाग्नि दी। बेटा बार बार अपने पिता को यादकर रोता रहा और विधायक नरेंद्र सिंह उसे दिलासा देते रहे। उसके आंसू पोंछते समय खुद भी भावुक हो गए।