प्राप्त जानकारी के अनुसार पटेरा तहसील स्थित शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय में 26 नवंबर को दो छात्र व एक छात्रा क्लासरूम में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान स्कूल के प्रभारी प्राचार्य कमलेश शर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने छात्रों व छात्रा को आपस में बात करते हुए देखा तो उन्हें फटकार लगाई। प्राचार्य ने तीनों को अपने कक्ष में बुलाया और आरोप है कि वहां एक छात्र से अभद्रता करते हुए उसके साथ मारपीट भी की। प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने छात्रा व छात्रों के साथ ही स्टाफ की बात भी नहीं सुनी और तीनों छात्रों को खराब आचरण की टीसी देकर स्कूल से बाहर कर दिया। खराब आचरण की टीसी दिए जाने से अब तीनों छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं।