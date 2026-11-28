साले की हत्या की सूचना मिलने के बाद विधायक वीरेन्द्र सिंह मेडिकल अस्पताल पहुंचे। गजेन्द्र सिंह के परिजनों का कहना है कि बिजली काटने और लाइन बंद करने को लेकर गजेन्द्र का अक्सर गांव के कुछ लोगों से विवाद होता था। इसकी शिकायत भी उन्होंने अधिकारियों से की थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से मामले का जांच करने की बात कही है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं विधायक के साले की हत्या होने से कांग्रेस ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।