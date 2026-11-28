जबलपुर. मैंने ऐसा नहीं कहा था..., तुम अच्छे से याद करो..., तुम्हारी आदत है हर बात को बढ़ाना..., हर बात में तुम्हें गल्तियां भी नजर आती हैं..., बात का बखेड़ा बनाना तुम्हारी आदत है... इस तरह की बातें आमतौर पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाती है, बल्कि खुद के बारे में सोचने पर यह मजबूर कर देती है कि क्या आप वाकई में इतने बुरे हैं। जब कोई ऐसी बातें लगातार करने लगता है, तो वो टॉक्सिक लगने लगता है। लेकिन साइकोलॉजी इसे गैसलाइटिंग का नाम देती है। इसमें व्यक्ति आपको बार-बार इस तरह महसूस कराता है, कि आपकी याददाश्त, समझ या अनुभव गलत हैं। धीरे-धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं, इसे कहते हैं गैसलाइटिंग जो कि टॉक्सिसिटी के तहत आती है। इन दिनों कई जेनजी कपल्स में हैं जिसमें से पार्टनर गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं।