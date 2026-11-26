Constitution Day Special Story: भारतीय संविधान की मूल प्रति में सुभाषचंद्र बोस व आजाद हिंद फौज के चित्र के किनारे पर 'महात्मा जी, फादर ऑफ अवर नेशन' (महात्मा जी, हमारे राष्ट्रपिता) लिखने का ऐतिहासिक काम जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार स्व. ब्यौहार राममनोहर सिंहा ने किया था। इस संबोधन को लेकर उस दौर में मतभेद और चर्चा हुई, लेकिन बाद में यह पूरे देश में स्वीकार्य हो गया। संविधान की प्रस्तावना का पृष्ठ सजाने वाले कलाकार के पुत्र डॉ. अनुपम सिंहा ने यह जानकारी साझा कि की। उन्होंने बताया शांतिनिकेतन के गुरु आचार्य नन्दलाल बोस के मार्गदर्शन में उनके पिता ने संविधान के 22 में से 12 चित्र बनाए थे। इसके लिए उन्होंने छह महीने तक रोजाना 16-16 घंटे काम किया।