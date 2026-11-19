जानकारी ये भी है कि, तीनों आरोपी आरोपी शहर की तंग बस्तियों में नाम बदलकर रह रहे थे। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि, इन्होंने दस्तावेजों में हेराफेर कर भारत में प्रवेश कर प्रवास कर रहे थे। फिलहाल, एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि, भारत में इनके आने के मार्ग और इस दौरान इन्हें किस किसकी मदद मिली है। एटीएस दूतावास से भी संपर्क बनाए हुए है, ताकि तीनों का बैकग्राउंड खंगाला जा सके कि, ये तीनों किसी गलत इरादे से तो भारत नहीं आए थे?