तीन नेशनल हाईवे को जोड़ेगी जबलपुर की ग्रेटर रिंग रोड, 6 सड़कें होंगी चौड़ी, कम होगा ट्रैफिक जाम

रिंग रोड से शहर को जोड़ने के लिए जेडीए ने तीन प्रमुख स्थानों पर लिंक रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें 0 डिग्री से पाटन बायपास तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। यह सड़क नागपुर रोड और कटनी रोड से होते हुए रिंग रोड तक कनेक्टिविटी देती है। वहीं, विजय नगर की ओर से पाटन बायपास तिराहे पर लाल हवेली के पास तक सड़क निर्माण के लिए अर्थवर्क का काम जारी है। इसके अलावा माढ़ोताल पुल के समीप से लिंक रोड को आगे रिंग रोड से जोड़ने की योजना शुरुआती चरण में है। इन सड़कों के तैयार होने से शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा।