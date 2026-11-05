जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक और युवती को कुचला, मौत

Jabalpur News : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बेलखेड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि, एक युवक और एक युवती को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया है। हादसे में युवक - युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इधर, हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।