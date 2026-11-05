जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक और युवती को कुचला, मौत

सड़क हादसे में युवक युवती की मौत (फोटो सोर्स: Patrika File
Jabalpur News : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बेलखेड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि, एक युवक और एक युवती को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया है। हादसे में युवक - युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इधर, हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
खबर अपडेट हो रही है…
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़