जबलपुर में ‘लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ’ यात्रा, शहीद समार्क से शुरु हुई यात्रा में सीएम मोहन समेत कई मंत्री शामिल

शहीद स्मारक गोल बाजार से शुरू हुई लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पद यात्रा मालवीय चौक, गंजीपुरा, लार्ड गंज, बड़ा फुहारा, अंधेरदेव, तुलाराम चौक, करमचंद चौक, मालवीय चौक होते हुए यात्रा शहीद स्मारक पहुंच रही है। रास्ते मे 50 से ज्यादा मंच लगाए गए हैं, जो फूल बरसाते हुए यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वहीं, इन मंचों से यात्रा में शामिल लोगों को तिरंगे वाली पगड़ी पहनाकर बुके भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान बैंड दल, ढोल बजाते चल रहे हैं। साथ ही, तलवारबाजी का प्रद्शन भी किया जा रहा है।