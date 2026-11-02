2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

जबलपुर में ‘लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ’ यात्रा, शहीद समार्क से शुरु हुई यात्रा में सीएम मोहन समेत कई मंत्री शामिल

Save Democracy Remove Anarchy : जबलपुर में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' यात्रा शुरु हो गई है। यात्रा में सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 2 Nov 2026, 6:28 PM IST

Save Democracy Remove Anarchy

जबलपुर में 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' यात्रा (फोटो सोर्स: Patrika)

Jabalpur News :मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' यात्रा का आगाज हो गया है। यात्रा की शुरुआत शहीद स्मारक गोल बाजार से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री राकेश सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं।

शहीद स्मारक गोल बाजार से शुरू हुई लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पद यात्रा मालवीय चौक, गंजीपुरा, लार्ड गंज, बड़ा फुहारा, अंधेरदेव, तुलाराम चौक, करमचंद चौक, मालवीय चौक होते हुए यात्रा शहीद स्मारक पहुंच रही है। रास्ते मे 50 से ज्यादा मंच लगाए गए हैं, जो फूल बरसाते हुए यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वहीं, इन मंचों से यात्रा में शामिल लोगों को तिरंगे वाली पगड़ी पहनाकर बुके भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान बैंड दल, ढोल बजाते चल रहे हैं। साथ ही, तलवारबाजी का प्रद्शन भी किया जा रहा है।

अलग-अलग समाज मंच लगाकर कर रहे यात्रा का स्वागत

बताया जा रहा है कि, यात्रा के सवागत के लिए लगे ये मंच पुरोहित, क्षत्रिय, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, साहू समाज, जैन सकमज, पंजाबी समाज के साथ साथ व्यापारी संगठनों द्वारा लगाया गया है। ये सभी थोड़ी थोड़ी दूर पर यात्रा स्वागत कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 6:28 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में ‘लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ’ यात्रा, शहीद समार्क से शुरु हुई यात्रा में सीएम मोहन समेत कई मंत्री शामिल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ICU में मनाया करवाचौथ, जबलपुर में किडनी देकर पत्नी ने बचाई पति की जिंदगी

Jabalpur Karwa Chauth in Hospital ICU
जबलपुर

सड़क पर स्टंटबाजी पड़ी भारी, जबलपुर में थार समेत कई कारें जब्त, 5 पर केस दर्ज

Police Action
जबलपुर

अब दुश्मन पर 46 किलोमीटर दूर से हमला करेगी धनुष तोप! उत्पादन की तैयारी में जुटा GCF जबलपुर

Dhanush Howitzer
जबलपुर

सफेद रंग की वेन्यू कार में मिली अवैध शराब, जबलपुर में कार छोड़कर भागा ड्राइवर

jabalpur car sharab
जबलपुर

Jabalpur GST: अफसर ने बनवाया आलीशान बंगला, खरीदे 7 प्लॉट, झांसा देने के लिए पत्नी की कार में घूमता था

अधिकारी मनीष जैन ने एक आलीशान बंगला बनवाया
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.