ICU में मनाया करवाचौथ, जबलपुर में किडनी देकर बचाई पति की जिंदगी, व्हीलचेयर पर चांद देखने पहुंची पत्नी

55 वर्षीय दीपक गुप्ता लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। पिछले दो साल से उनका डायलिसिस चल रहा था। बीते करीब सात महीने से दीपक की तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी। पति की परेशानी देख पत्नी रश्मि ने पति को नई जिंदगी देने का निर्णय लिया। पत्नी ने पति को अपनी एक किडनी देने की इच्छा जताई और जरुरी जांचों के बाद 24 अक्टूबर को अस्पताल में दोनों भर्ती हो गए। 25 अक्टूबर को किडनी का सफल ट्रांसप्लांट की गई। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद पत्नी रश्मि की किडनी पति दीपक के शरीर में अच्छे से काम करना शुरू कर दी।