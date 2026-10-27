Jabalpur : अधिकारी को भारी पड़ गई 4 करोड़ की खरीदारी, मां-पिता और पत्नी को बना दिया मालामाल

Jabalpur Lokayukta : जबलपुर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। वाणिज्यिक कर विभाग जबलपुर में वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय आयुक्त के पद पर पदस्थ मनीष कुमार जैन के कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। अभी तक की जांच में उनकी कुल आय 10373317 रुपए के विरूद्ध कुल 37825707 रुपए का व्यय किया जाना पाया गया है जोकि कुल अर्जित आय का 264.64 प्रतिशत अनुपातहीन है। मनीष कुमार जैन वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे जबलपुर के जिलहरी इलाके में रिलाएबल डेवलपर कॉलोनी में रहते हैं ​जहां सुबह सुबह लोकायुक्त टीम ने दस्तक दे दी। जबलपुर लोकायुक्त को उनके खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की शिकायत मिली थी, जांच के बाद उनके ठिकानों पर छापा मारा गया है।