‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को एमपी में बूथ स्तर तक ले जाएगी कांग्रेस, 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली

एमपी में एसआईआर से पहले प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप मतदाता सूची में ये संख्या घटकर 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 रह गई। वहीं, अंतिम मतदाता सूची में कुल 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता दर्ज किए गए। इन आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस मतदाता सूची में हुए बदलावों और पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी के अनुसार, मतदाता सूची में किसी भी तरह की गलती दूर करना जरूरी है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।