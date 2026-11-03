‘लगातार चिढ़ा रहा था पड़ोसी…’ जबलपुर में पिता के मना करने पर 2 बेटों और बेटी पर जानलेवा हमला

घटना के दौरान ही क्रिश का भाई मनीष और उसका साथी अक्षत रजक भी वहां पहुंच गए और घायलों पर पथराव कर मारपीट की। घटनी के दौरान ही बीच-बचाव करने पहुंचे दूसरे बेटे मनीष गुप्ता पर भी चाकू से वार किया। इसके बाद तीनों ने रिपोर्ट लिखाने पर सभी को जान से खत्म करने की धमकी दी और वहां से भाग निकले। इस पूरी घटना के बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो कई लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ कई कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और मारपीट में किसकी क्या भूमिका रही। घायलों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।